Митрополиту Павлу избирают меру пресечения. Прокуратура просит домашний арест, - СМИ

В Шевченковском районном суде избирают меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), которого подозревают в оправдании российской агрессии и разжигании межрелигиозной розни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

На месте дежурят более двух десятков полицейских. Журналистов не пропускают в помещение суды, объясняя это тем, что суббота – выходной день.

Укринформ сообщает со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора, что прокуратура хочет отправить митрополита Павла под домашний арест.

"Прокуроры просят суд избрать Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказал собеседник.

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Митрополит Павел в зале суда заявил, что выступает против российской агрессии, пишет Украинская правда.

"Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело. Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - сказал он.

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Напомним, ранее СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и выравнении агрессии РФ. У него дома провели обыски. Также СБУ опубликовала перехваченные аудиозаписи разговоров Павла, в которых он радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".