Силы теробороны начали проект "Обучение капитанов" - тренировки будут по стандартам НАТО

В Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины начнется проект "Учеба капитанов", во время которого бойцов будут обучать по стандартам НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military media center, об этом сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сил теробороны ВСУ бригадный генерал Сергей Собко.

"Чтобы оперативно решить проблему нехватки квалифицированных командиров среднего звена, взводов и рот, мы начали уникальный для наших Вооруженных Сил учебный проект под названием "Обучение капитанов", – заявил Собко.

Он рассказал, что в основу курса положены стандарты обучения государств-членов НАТО и учтен опыт войны России против Украины.

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"Инструкторы курса – боевые офицеры, прошедшие подготовку за границей. Теперь они передают опыт другим", – сообщил бригадный генерал.