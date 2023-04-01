Ляшко: Дефицита лекарств нет, все препараты есть на складах
Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно наличия лекарственных средств, действительно после выступлений определенных людей вчера создался ажиотаж в аптечных сетях города Киева, в первую очередь города Киева. Сегодня мы промониторили остатки в аптечных пунктах, побеседовали с основными дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов на складах есть, сегодня уже проходят поставки, в субботу - воскресенье, того, что люди забрали на месяц вперед", - сказал министр.
Он напомнил, что подобная ситуация была в первые недели войны, "когда забрали гормонозамещающие препараты и это привело к тому, что у кого-то лежат дома большое количество препаратов, которые ему не нужны, а люди, получавшие эти препараты для лечения, не имели к ним доступа".
"Мы тогда в ручном режиме регулировали все поставки в стране. На сегодняшний день такого не произойдет. Все препараты полностью имеются в наличии на складах дистрибьюторов, развозятся по аптечным сетям, поэтому проблемы с этим не возникнут", - заверил Ляшко.