Ляшко: Дефицита лекарств нет, все препараты есть на складах

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на складах дистрибьюторов есть все препараты, которые вчера закупали люди в аптеках, и они уже развозятся в аптечные сети.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно наличия лекарственных средств, действительно после выступлений определенных людей вчера создался ажиотаж в аптечных сетях города Киева, в первую очередь города Киева. Сегодня мы промониторили остатки в аптечных пунктах, побеседовали с основными дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов на складах есть, сегодня уже проходят поставки, в субботу - воскресенье, того, что люди забрали на месяц вперед", - сказал министр.

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Он напомнил, что подобная ситуация была в первые недели войны, "когда забрали гормонозамещающие препараты и это привело к тому, что у кого-то лежат дома большое количество препаратов, которые ему не нужны, а люди, получавшие эти препараты для лечения, не имели к ним доступа".

"Мы тогда в ручном режиме регулировали все поставки в стране. На сегодняшний день такого не произойдет. Все препараты полностью имеются в наличии на складах дистрибьюторов, развозятся по аптечным сетям, поэтому проблемы с этим не возникнут", - заверил Ляшко.

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