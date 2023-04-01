Зеленский и Макрон провели телефонный разговор и обсудили оборонное взаимодействие между странами

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили оборонное взаимодействие между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский написал в телеграм-канрале.

"В часовом разговоре с Эмманюэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции", - говорится в сообщении.

Зеленский подробно проинформировал Макрона о ситуации на фронте.

"Остановились на дальнейших шагах по реализации "Формулы мира". Скоординировали действия в контексте ближайших международных мер", - отметил Зеленский.

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