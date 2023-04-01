Суд по делу митрополита УПЦ (МП) Павла объявил о перерыве до понедельника
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Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя на 9.00 следующего понедельника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Отложили судебное заседание на 9:00 понедельника.
Павел сказал, что плохо чувствует себя "из-за уровня сахара".
Лебедя защищает адвокат Никита Чекман.
Напомним, ранее СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании агрессии РФ. У него дома провели обыски. Также СБУ опубликовала перехваченные аудиозаписи разговоров Павла, в которых он радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца". Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.