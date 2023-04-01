Суд по делу митрополита УПЦ (МП) Павла объявил о перерыве до понедельника

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя на 9.00 следующего понедельника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Отложили судебное заседание на 9:00 понедельника.

Павел сказал, что плохо чувствует себя "из-за уровня сахара".

Лебедя защищает адвокат Никита Чекман.

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Напомним, ранее СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании агрессии РФ. У него дома провели обыски. Также СБУ опубликовала перехваченные аудиозаписи разговоров Павла, в которых он радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца". Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.