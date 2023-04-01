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Суд по делу митрополита УПЦ (МП) Павла объявил о перерыве до понедельника

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Суд по делу митрополита УПЦ (МП) Павла объявил о перерыве до понедельника
Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя на 9.00 следующего понедельника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Отложили судебное заседание на 9:00 понедельника.

Павел сказал, что плохо чувствует себя "из-за уровня сахара".

Лебедя защищает адвокат Никита Чекман.

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Напомним, ранее СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании агрессии РФ. У него дома провели обыски. Также СБУ опубликовала перехваченные аудиозаписи разговоров Павла, в которых он радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца". Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Комусь Мінські угоди дуже заважали звільнити Донбас та Крим, а тут звільнити Лавру від ФСБешних попів ніяк не виходить.....що за цирк?...
  • Elvis2
    До понеділка дали задачу втікти на мокшанськую родину чи повіситись ?
  • Серьога Харківський
    "гуманный" суд даёт время ********* бородатому педофилу? ******* суды в воюющей стране
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