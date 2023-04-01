Мужчина подорвался на взрывчатке в собственном дворе в Изюмском районе
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В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, находясь в собственном дворе.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Около 15:30 в с. Довгаловка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Глава ОВА призвал всех жителей области помнить о высокой минной опасности в Харьковской области. А также напомнил, что в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае нельзя его касаться. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию.