Кулеба призвал не допустить злоупотреблений Россией председательством в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совбеза ООН не дать РФ злоупотреблять ее председательством в этом органе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Председательство России в СБ ООН - это пощечина международному сообществу. Я призываю нынешних членов СБ ООН прекратить любые попытки России злоупотребить своим председательством. Я также напоминаю, что Россия вне закона в СБ ООН", - подчеркнул глава МИД.

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