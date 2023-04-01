На фронте погиб доброволец из Беларуси Даниил Ляшук на псевдо Моджахед

В боях за Украину погиб Даниил Ляшук с позывным Моджахед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал воина.

"К сожалению, мы вынуждены известить о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека. Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", - отметили авторы.

В тексте также указана просьба к власти предоставить Даниилу Ляшуку посмертно гражданство Украины и звание Героя Украины.

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Даниил Ляшук - гражданин Беларуси, который с начала российской вооруженной агрессии в 2014 году приехал в Украину и вступил в новосформированный батальон "Торнадо", информирует Эспресо. В 2015 году Генпрокуратура установила, что бойцы "Торнадо" в Луганской области похищали людей, насиловали, убивали и занимались мародерством. Роту расформировали, экс-бойцов "Торнадо" приговорили к 5-11 годам с лишением военного звания. Их обвиняли в насилии и пытках.

В 2015 году во время арестов "Моджахед" скрылся, однако в сентябре его задержали: военный прокурор Анатолий Матиос назвал его "самым опасным и жестоким из всех подозреваемых бойцов роты "Торнадо".

В апреле 2017 года все "торнадовцы" были признаны виновными, Даниил Ляшук был приговорен к 10 годам тюрьмы. На свободе он оказался в 2021 году, ведь на всех торнадовцев распространялся закон Савченко.

С первых месяцев полномасштабного вторжения Даниил Ляшук воевал на фронте, в BBC сообщали, что он получил ранения, доставляя в свое подразделение захваченного в плен российского военного.

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