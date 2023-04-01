Российские оккупанты ведут наступательные действия на 4 направлениях, отражены более 50 атак. Самые ожесточенные бои идут в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 1 апреля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Сегодня Российская Федерация вновь нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Высшее политическое руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию.

На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Александровка Черниговской области; Барановка, Волфино, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Зибино, Охримовка и Красное Первое на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Колодцы, Диброва, Белогоровка и Раздоловка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают населенный пункт. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времевка Донецкой области; Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Николаевка, Бургунка, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

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Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации. Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город.

За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запретить въезд в город. В свою очередь, представители ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника".

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