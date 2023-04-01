Суд согласовал принудительный привод митрополита Павла на заседание 1 апреля

Шевченковский райсуд Киева согласовал принудительный привод митрополита Московского патриархата Павла Лебедя на заседание 1 апреля в 18:30, где ему будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"После объявления перерыва до понедельника суд переназначил судебное заседание, до 17:00 сегодня Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе", - цитирует адвоката митрополита Микиту Чекмана фейсбук-страница Московского патриархата.

Напомним, 1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании агрессии РФ. У него дома провели обыски. Также СБУ опубликовала перехваченные аудиозаписи разговоров Павла, в которых он радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца". Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.

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В ходе суда митрополит жаловался на ухудшение самочувствия, поэтому заседание перенесли на 3 апреля.