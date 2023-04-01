В течение 1 апреля россияне нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершили 6 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о российских авиационных и артиллерийских ударах по территории Украины в течение 1 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Сегодня Российская Федерация вновь нанесла ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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