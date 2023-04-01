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Вступил в силу закон Турции о ратификации протокола о членстве Финляндии в НАТО

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Вступил в силу закон Турции о ратификации протокола о членстве Финляндии в НАТО
Закон Турции о ратификации протокола о членстве Финляндии в НАТО вступает в силу со дня публикации в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

В Resmi Gazete 1 апреля обнародован текст закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, утверждается подписанный в Брюсселе протокол от 5 июля 2022 г. "О присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору".

Процесс утверждения протокола всеми 30 членами Североатлантического альянса завершен. После завершения формальных процедур Финляндия официально станет 31-м членом НАТО, уточняет Анадолу.

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Топ комментарии

  • dar ddd55bf6
    На мапах світу нова назва -- Море НАТО.
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Вітаємо Фінляндію!
  • Frol Fedoroff
    НАТО рзширяється - свято наближається
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