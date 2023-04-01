В Еврокомиссии опровергли, что фон дер Ляйен претендует на пост генсека НАТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не претендует на должность следующего генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сообщения британского таблоида The Sun являются "необоснованными спекуляциями", сказал спикер Еврокомиссии в ответ на запрос агентства dpa.

Формальная подача заявки на пост генсека НАТО не предусмотрена, нет и официального отборочного комитета. Дипломаты ведут переговоры от имени своих правительств на закрытых встречах, пока не будет достигнут консенсус. Формального голосования не производится. Затем главы государств и правительств Альянса, как правило, объявляют имя нового генерального секретаря на встрече на самом высоком уровне. Следующий саммит Североатлантического альянса должен состоятся в Вильнюсе 11-12 июля.

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Напомним, The Sun со ссылкой на неназванный дипломатический источник в пятницу, 31 марта, сообщил, что фон дер Ляйен претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО. По данным издания, возглавить Альянс ей предложил ряд государств НАТО в октябре 2022 года.

При этом The Sun со ссылкой на британские источники написал, что Великобритания, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен из-за ее неудовлетворительного, по мнению Лондона, опыта работы в должности министерства обороны Германии.

О том, что Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, ранее писала и итальянская газета La Repubblica.

Срок ее полномочий как главы Еврокомиссии истекает летом 2024 года.

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Йенс Столтенберг является генсеком НАТО с 2014 года. В интервью CNN в феврале он подтвердил, что намерен покинуть пост осенью 2023 года.