В Еврокомиссии опровергли, что фон дер Ляйен претендует на пост генсека НАТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Сообщения британского таблоида The Sun являются "необоснованными спекуляциями", сказал спикер Еврокомиссии в ответ на запрос агентства dpa.
Формальная подача заявки на пост генсека НАТО не предусмотрена, нет и официального отборочного комитета. Дипломаты ведут переговоры от имени своих правительств на закрытых встречах, пока не будет достигнут консенсус. Формального голосования не производится. Затем главы государств и правительств Альянса, как правило, объявляют имя нового генерального секретаря на встрече на самом высоком уровне. Следующий саммит Североатлантического альянса должен состоятся в Вильнюсе 11-12 июля.
Напомним, The Sun со ссылкой на неназванный дипломатический источник в пятницу, 31 марта, сообщил, что фон дер Ляйен претендует на должность следующего генерального секретаря НАТО. По данным издания, возглавить Альянс ей предложил ряд государств НАТО в октябре 2022 года.
При этом The Sun со ссылкой на британские источники написал, что Великобритания, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен из-за ее неудовлетворительного, по мнению Лондона, опыта работы в должности министерства обороны Германии.
О том, что Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост генсека НАТО, ранее писала и итальянская газета La Repubblica.
Срок ее полномочий как главы Еврокомиссии истекает летом 2024 года.
Йенс Столтенберг является генсеком НАТО с 2014 года. В интервью CNN в феврале он подтвердил, что намерен покинуть пост осенью 2023 года.