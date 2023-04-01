США не смогли получить доступ к задержанному в России журналисту WSJ Гершковичу, - Кирби

Администрация президента США Джо Байдена до сих пор работает над обеспечением встречи с задержанным американским журналистом Эваном Гершковичем, содержащимся в российской тюрьме Лефортово в Москве.

Представители США обвинения России в шпионаже против журналиста назвали "смешными" и "совершенно бессмысленными", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не смогли получить консульский доступ, никто из нашего посольства не смог встретиться с ним. Конечно, мы продолжаем над этим работать, пока не сможем получить консульский доступ, чтобы самостоятельно убедиться, как у него дела", - сказал CNN Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности США.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

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Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Издание The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить их журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.