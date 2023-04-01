Председательство России в Совбезе ООН доказывает полное банкротство международных институций, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назревшей реформе Совбеза ООН, которая призвана не допустить председательство в Совете России.

"Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика, его звали Даниил. Из Авдеевки, на Донбассе, вместе с родителями. Родители ранены. Российская артиллерия..." – сказал он в видеообращении в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

"И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-то, что больше доказывает полное банкротство таких институций..." - отметил Зеленский.

По его словам, "нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела – чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее быть террористом, не могло разрушить мир".

"Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где -либо", - заявил президент.

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