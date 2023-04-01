Суд избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) в виде домашнего ареста на 60 суток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде домашнего ареста на 60 суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал союз православных журналистов.

В сообщении отмечается: "Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу (Лебедю) в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета по адресу: Бориспольский район, село Вороньков.

Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с публикацией суд отклонил.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской лавре.

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Напомним, сегодня, 1 апреля, Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено и суд состоялся сегодня вечером.

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