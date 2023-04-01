Россияне готовятся принудительно мобилизовать мужчин на оккупированных территориях Украины, - правозащитники

Первого апреля в России начинается весенний призыв. Под него подпадают около 150 тысяч мужчин, которых будут официально набирать и в оккупированном Крыму.

Впрочем, по данным правозащитников, россияне активно готовят к призыву все оккупированные территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Среди прочего, с 55 до 60 лет увеличен предельный возраст для так называемых добровольцев. "Местные жители опасаются, потому что они понимают, что такого слова как "добровольно" там не существует", - уточнил украинский правозащитник Павел Лысянский. Также активно продолжается принудительная паспортизация.

"Граница оккупированной территории с регионами РФ, с областями, в основном это Ростовская область, ужесточила контроль. Фактически мужчин призывного возраста, начиная с семнадцати лет, не выпускают за пределы оккупированных территорий. На сегодняшний день во все учреждения – университеты, профтехучилища, техникумы – дано указание подготовить списки годных к армии, к воинской службе мужчин от шестнадцати лет", - сообщил Лысянский. Он напомнил, что в РФ в 16 лет издают прописное, в котором указывается готовность к строевой службе.

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Аналогичные действия произведены и на предприятиях.

В Херсонской и Запорожской областях оккупанты объявили о создании "ополчения" добровольцев для их защиты.

В местах лишения свободы оккупанты всеми способами начинают давить на заключенных, чтобы те взяли в руки оружие и пошли в штурмовые передовые отряды, которые, по сути, можно назвать пушечным мясом.

Лисянский напомнил, что на "добровольцев" не распространяются социальные гарантии, которые есть у российских военнослужащих.

По его словам, официальный российский призыв на оккупированных территориях возможен после выборов в сентябре 2023 года.

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"В настоящее время человеческий ресурс на оккупированных территориях рассматривается только как добровольческий и еще какой-то, он будет использоваться, чтобы обеспечить действия российской оккупационной армии, то есть фактически это будут принудительно мобилизованные мужчины, которых отправят вперед на минные поля, на штурмовые позиции, чтобы умерло как можно меньше российских военных оккупационных войск", - отметил Лисянский. Правозащитник подчеркнул, что они передают отчеты о нарушениях на оккупированных территориях, в частности, в Международный криминальный суд.