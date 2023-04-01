Эта неделя дала ряд позитивных новостей для защиты Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский признателен международным партнерам за принятые на этой неделе решения, направленные на помощь Украине в оборонной и финансовой сферах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.

"В целом неделя дала ряд позитивных новостей для Украины, для нашей защиты и для защиты нормальной жизни всех свободных наций", - отметил глава государства.

В частности, он поблагодарил Германию за новые шаги в оборонной поддержке, Хорватию - за очередной пакет военной помощи, Северную Македонию - за решение по вертолетам, Словакию и Словению.

Зеленский благодарен Канаде за финансовую поддержку – средства уже поступили в государственный бюджет Украины.

Он также поблагодарил МВФ за новую программу для Украины: "Программа утверждена. Объем – более 15 миллиардов. Это поможет нам сохранять социальную стабильность".

Кроме того, президент поблагодарил Францию за неизменную поддержку.

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