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Оккупанты создали фейковые суды, чтобы депортировать нелояльных украинцев в отдаленные районы РФ, - Центр нацсопротивления

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Оккупанты создали фейковые суды, чтобы депортировать нелояльных украинцев в отдаленные районы РФ, - Центр нацсопротивления
По примеру оккупированного Крыма российские агрессоры планируют с помощью решений фейковых судов на других временно захваченных территориях депортировать украинцев в отдаленные районы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра национального сопротивления.

"На неделе оккупационная администрация временно оккупированных территорий заявила о создании фейковых судов, которые фактически необходимы для имитации судебного поля. Каждое решение такого суда юридически ничтожно и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. В частности, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм", говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый судья, который будет работать на врага, не уйдет от ответственности.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А в Україні "чесний суд" дає колаборанту, як запобіжний захід - домашній арешт з правом за допомогою відеозвернень проводити підривну діяльність. Скільки років і скільки життів потрібно, щоб перемогти у двобої з ворогом при такому розкладі?
  • Voc Vox
    это было запланировано с самого начала -выселить часть украинцев в Сибирь а часть уничтожить
  • Elvis2
    Цих працівників правосуддя як місцевих такя і заїзжих кацапських тільки підривати, в список цілей включити і членів їх сімей, любе оточення вплоть до двірників.
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