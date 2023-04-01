Оккупанты создали фейковые суды, чтобы депортировать нелояльных украинцев в отдаленные районы РФ, - Центр нацсопротивления
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По примеру оккупированного Крыма российские агрессоры планируют с помощью решений фейковых судов на других временно захваченных территориях депортировать украинцев в отдаленные районы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра национального сопротивления.
"На неделе оккупационная администрация временно оккупированных территорий заявила о создании фейковых судов, которые фактически необходимы для имитации судебного поля. Каждое решение такого суда юридически ничтожно и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. В частности, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм", говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый судья, который будет работать на врага, не уйдет от ответственности.