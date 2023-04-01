В течение 1 апреля россияне обстреляли 2 громады Сумщины, - ОВА

В течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской и Эсманской громад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Сумская ОВА.

В сообщении отмечается: "Эсманская громада: враг обстреливал громаду из САУ - 7 прилетов.

Белопольская громада: с территории России был обстрел громады из миномета – 29 прилетов. Также зафиксирован обстрел из АГС – 10 выстрелов.

К счастью, без последствий.

По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы".

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