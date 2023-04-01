В течение 1 апреля россияне обстреляли 2 громады Сумщины, - ОВА
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В течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской и Эсманской громад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Сумская ОВА.
В сообщении отмечается: "Эсманская громада: враг обстреливал громаду из САУ - 7 прилетов.
Белопольская громада: с территории России был обстрел громады из миномета – 29 прилетов. Также зафиксирован обстрел из АГС – 10 выстрелов.
К счастью, без последствий.
По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.
Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы".