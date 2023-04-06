Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях Украины, - ISW
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута во избежание окружения, если это будет необходимо.
Во время пресс-конференции в Польше Зеленский заявил, что украинские войска столкнулись с очень сложной ситуацией в Бахмуте, и что Киев примет "соответствующие решения", если украинские войска окажутся в окружении российских войск.
Заявление Зеленского совпадает с другими недавними заявлениями украинских официальных лиц о том, что украинское военное командование отдаст приказ об уходе из Бахмута тогда, когда, и если оно сочтет уход наиболее стратегически целесообразным вариантом.
Аналитики отмечают, что важность обороны Бахмута и ее эффективность в сдерживании российских сил, а также масштаб украинских потерь они смогут оценить, когда увидят весеннее контрнаступление ВСУ.
Также в отчете говорится, что Путин во время встречи с Советом национальной безопасности России 5 апреля назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.
Он призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и отметил важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции.
Путин также обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил недавние "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на оккупантов.
Российский диктатор подчеркнул необходимость усиления так называемых правоохранительных операций для защиты от таких нападений и призвал к более активному участию местных украинских граждан в правоохранительных процессах, открыто поощряя коллаборационистов и информаторов на оккупированных территориях.
В отчете подводят итоги: Путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для последующих репрессий, а также репрессий со стороны так называемых "правоохранительных органов" на оккупированных территориях, используя подобные формулировки.
Президент страны-агрессора пытался изобразить Россию как важное мировое государство на фоне того, что китайские официальные лица преуменьшают тесные отношения с Россией.