Новости

Вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую США не должны пересекать, - МИД Китая

6 57336
Вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую США не должны пересекать, - МИД Китая
Китай осудил встречу недавно спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с лидером Тайваня Цай Инвэн, который назвал вопрос Тайваня "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать в отношениях с Китаем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

В заявлении Министерства иностранных дел КНР сказано, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая и не может быть обсужден.

"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", - говорится в заявлении.

Представители внешнеполитического ведомства Китая считают, что разрешение США на транзитный перелет Цай Инвэнь и встреча с ней является "попустительством политической деятельности тайваньских сепаратистов". Это, по их мнению, является серьезным нарушением принципа одного Китая.

Читайте: Тайвань о "мирном плане" Китая по отношению к Украине: Мы не идиоты, оба автократа должны прекратить агрессию

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Щось Китай посмілійшав.... погано це.... виростили собі проблему у світі.
  • Bob Fayn
    червоні лінії...?нічого не нагадує? 2021 р. - путин назвал «красной линией» в отношениях с Украиной создание угроз для россии с территории этой страны.
  • Joshua Merlin
    санкции, санкции и еще раз санкции по всему миру... вонючий китай должен быть возвращен на свое историческое место у параши... а то это дерьмо как в сказке возомнило себя царицею морскою...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости