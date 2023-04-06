Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для Украины

Министерство обороны Штатов заключило контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн. на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает Пентагон.

В сообщении отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 по фиксированной цене в 27 100 000 долларов".

Не сообщается, о каком именно количестве танков идет речь, но отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года".

Средства были выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Она предусматривает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.

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