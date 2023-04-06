Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после успешного контрнаступления ВСУ, - ОП

18 315116
Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после успешного контрнаступления ВСУ, - ОП
Украина не исключает возможности переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига в комментарии Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал чиновник.

Как при этом уточнил Сибига, это не означает, что Украина исключает возможность освобождения Крыма от российских окупантов военным путем.

В FT отметили, что комментарий представителя ОП стал "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Украины в переговорах" с РФ с апреля 2022 года, когда диалог с агрессором был прекращен.

Кроме этого, слова чиновника могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и переживают из-за угрозы эскалации войны, в частности применения Москвой ядерного оружия".

Читайте: "В РФ... Пауки поедают друг друга в банке", - ОП о ликвидации пропагандиста Татарского

Топ комментарии

  • Сергей Олейник 9efac242
    они совсем дебилы? кацапы никогда сами Крым не отдадут!!! опять в глаза смотреть будут?
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Еще один из ОПы вылез и громко перданул...
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Військовим шляхом Крим ніхто (!!!) звільняти не буде, бо це буде зайвим! Після виходу ЗСУ на адмінкордон з Кримом і руйнування "кримського мосту" Крим перетворюється на острів, з якого усі росіяни почнуть, як щури, втікати на плотах та надувних човнах швидше, ніж втікали білогвардійці у 1920 році!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости