Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 176 630 человек.