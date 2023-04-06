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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 6 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 176 630 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 3 631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,;
  • артиллерийских систем - 2 714 (+7) ед,;
  • РСЗО - 532 (+0) ед,;
  • средства ПВО - 281 (+1) ед,;
  • самолетов - 306 (+0) ед,;
  • вертолетов - 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 287 (+4);
  • крылатые ракеты - 911 (+0);
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 574 (+1) ед,
  • специальная техника - 302 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Далі буде.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапи видихаються. Все, що чмобілізували з вересня-жовтня 2022, вже на нашій території.
    Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Наступательный потенциал кацапов исчерпывается, об этом уже говорил Генштаб ЗСУ.
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