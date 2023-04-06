Путин пытается изобразить Россию как уважаемое мировое государство после того, как Китай открестился от "безграничной дружбы" с ней, - ISW
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, передает Цензор.НЕТ.
Аналитики отметили, что 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, во время которой отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Тогда же российский диктатор указал, что Сирия является надежным партнером и пытался обвинить Запад в войне РФ против Украины и геополитическом противостоянии с Москвой.
По мнению аналитиков, Путин таким образом пытался изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне выступления посла Китая в ЕС Фу Цуна, назвавшего "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе". Кроме того, дипломат добавил, что Китай не поддерживает войну РФ против Украины и не предоставляет Кремлю оружия.
"Слова Фу согласовываются с оценкой от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта", - подытожили в ISW.