Россияне за сутки 9 раз обстреляли Херсон из тяжелой артиллерии, по области выпустили 151 снаряд, - ОВА

За минувшие сутки оккупанты совершили 42 обстрела Херсонской области, Херсон обстреляли 9 раз.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил – 42 обстрела, выпустив 151 снаряд.

Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии 9 раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры

В результате военной агрессии РФ один человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Относительно эвакуации населения Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуировано 93 человека.

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