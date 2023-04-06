Пожар в минобороны РФ: россияне утверждают, что все из-за чайника
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Российские экстренные службы утверждают, что пожар в здании минобороны РФ в центре Москвы произошел из-за возгорания чайника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Первоначально представители экстренных служб назвали причиной пожара "аварийный режим электросети". Потом они сменили версию и теперь говорят, что загорелся электрочайник, а из него пламя перекинулось на мебель.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 5 апреля в здании министерства обороны РФ по ул. Знаменка в центре Москвы загорелся пожар.
Ей был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти имеющихся. Из здания эвакуировали около 50 человек.
Позже пламя погасили.