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Пожар в минобороны РФ: россияне утверждают, что все из-за чайника

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Пожар в минобороны РФ: россияне утверждают, что все из-за чайника
Российские экстренные службы утверждают, что пожар в здании минобороны РФ в центре Москвы произошел из-за возгорания чайника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Первоначально представители экстренных служб назвали причиной пожара "аварийный режим электросети". Потом они сменили версию и теперь говорят, что загорелся электрочайник, а из него пламя перекинулось на мебель.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 5 апреля в здании министерства обороны РФ по ул. Знаменка в центре Москвы загорелся пожар.

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Ей был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти имеющихся. Из здания эвакуировали около 50 человек.

Позже пламя погасили.

Топ комментарии

  • Юра Зарівний
    Український чайник ,якого марадьори викрали під час втечі з України зробив свою справу .
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чайник допрошен и расстрелян...
  • Алекс S. Pоман
    За проявленное мужество и героизм представить к повышению очередного звания: старший чайник!
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