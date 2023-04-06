Оккупанты снова обстреляли Пологовский и Васильевский районы Запорожской области, - ОВА

За минувшие сутки оккупационные войска совершили четыре авиаудара, три атаки БПЛА, трижды били из РСЗО и 58 артиллерийских обстрелов по Пологовскому и Васильевскому районам Запорожской области.