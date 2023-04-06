Из-за вторжения РФ в Украину немецкий ВПК переживает значительный подъем, - Bloomberg
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в материале Bloomberg.
"Через три дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на экстренном заседании парламента канцлер Олаф Шольц объявил, что он назвал "Zeitenwende", или переломным моментом", - отмечает издание.
Тогда исчез долгосрочный запрет на отправку оружия в зоны конфликта, чтобы помочь Киеву, а также появился специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации оборудования Бундесвера.
Германия наконец-то прислушалась к международным призывам достичь целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% от ВВП.
С этого времени усилилось производство, а акции компаний немецкого ВПК поднялись. В частности, акции Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 миллиардов евро. 16 марта компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.
В феврале компания Hensoldt сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия РФ вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.
Парадоксально, но сосредоточенность на том, что изначально была воспринята как промедление Берлина с доставкой тяжелой техники в Украину, подчеркнула качество и эффективность этой техники на поле боя.
Так, противовоздушная система IRIS-T получила похвалу ВВС Украины за 100-процентный успех в поражении целей. Положительные оценки получила и зенитная установка Gepard за способность сбивать иранские беспилотники Shahed. Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 завоевала репутацию одной из самых мощных и быстрых установок в своем классе.