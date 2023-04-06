В Белгороде отменили парад на 9 мая, "чтобы не провоцировать противника"

Власти Белгородской области РФ решили в этом году не устраивать парад 9 мая.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством накопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", – заявил он.

Гладков добавил, что вопрос проведения акции "Бессмертный полк" и салюта решат позже. Он подчеркнул, что "рисковать людьми никто не будет".

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В прошлом году парады на 9 мая отменили в ряде российских пограничных регионов, в том числе и в Белгородской области. В этом году она стала первым из регионов, который сообщил об отмене парада.