Переговоры в нормандском формате между Украиной и Россией провалились еще в 2015 году, - замглавы МИД Мельник

Германия не смогла стать нейтральным посредником для России и Украины. Поэтому переговоры в нормандском формате потерпели крах еще в 2015 году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-посол Украины в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Среди причин провала Нормандских переговоров основной является то, что Германия так и не смогла стать "честным маклером".

"Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений", - отметил дипломат.

Экс-посол добавил, что вместо жесткого контроля исполнения договоренностей Москвой Берлин решил не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс перерос в чисто технический процесс. Мельник отметил, что в течение весны-лета 2015 россияне реально находились под жестким прессингом со стороны медиаторов. Однако с сентября ситуация изменилась, когда Россия начала "новую игру" в Сирии.

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"Помню, где-то в сентябре-октябре очередная встреча в Берлине на вилле Борзиг на уровне глав МИД Нормандской четверки. Вспоминается мне Лавров, который впервые был так счастлив, в хорошем настроении, радостно заявив: "Ребята, мне как раз позвонил Джон Керри (тогдашний Госсекретарь США)" после военной интервенции россиян в Дамаске, дав понять: "Ну вот и все, к свиданию, Россия снова в большой игре с Вашингтоном, а тут мне уже нечего делать"", – сказал Мельник.