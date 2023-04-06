Из-за ухудшения погодных условий на западе Украины задерживаются не менее 8 поездов, - "Укрзализныця"
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Из-за обледенения контактной сети на Львовской железной дороге есть задержка поездов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что на западе Украины из-за снегопадов произошло обледенение контактной сети.
Какие поезда задерживаются:
- №715/716 Перемышль - Киев (+2 ч 17 мин);
- №113/114 Харьков – Львов (+1 ч 55 мин);
- №55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);
- №129/130 Ворохта – Кременчуг (+39 мин);
- №149/150 Черновцы - Полтава-Юг. (+39 мин);
- №59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);
- №5/6 Запорожье – Ясиня (+32 мин);
- №49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).