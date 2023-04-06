Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань, - директор ФБР Рэй

Попытки Китая защитить свою экономику от возможных санкций могут быть подготовкой к вторжению на Тайвань.

Об этом директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рэй заявил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США и Китай наблюдают за войной РФ против Украины, а также учатся на ней.

Он отметил, что КНР сосредоточена на влиянии санкций на экономику России, а правительство в Пекине начало делать шаги, чтобы оградить свою экономику от возможных подобных ограничений.

Также читайте: Вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую США не должны пересекать, - МИД Китая

Рей заявил, что подобные действия Китая могут стать ключом к возможному предстоящему вторжению на Тайвань.

"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", - подчеркнул директор ФБР. .

Также читайте: Путин заявил послу США, что он начал полномасштабную войну из-за поддержки Вашингтоном Украины в 2014 году