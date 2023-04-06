В российской разведке достаточно противников войны в Украине, - директор ФБР Рэй

У России достаточно противников агрессии против Украины. ФБР готово пойти с ними на контакт.

Об этом директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил во время выступления в Техасском университете A&M в Колледж-Стейшен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что война в Украине оказалась для россиян не такой горячей, как они надеялись.

"Поэтому много россиян, в том числе сотрудники российской разведки, которые не очень довольны этим", - сказал Рей.

По его словам, недовольных достаточно и в российской разведке. Их ФБР хотело бы завербовать, но "иным способом".

"Мы хотим, чтобы те несчастные россияне знали, что мы хотели бы с ними поговорить. И, возможно, они могут сыграть определенную роль в изменении курса истории", – заявил Рей.

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