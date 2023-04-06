Берлускони болен лейкемией, - Corriere della Sera

Бывший премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони болен лейкемией.

Об этом сообщила газета Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что 86-летнего политика в среду отправили в миланскую больницу Сан-Раффаэле с подозрением на пневмонию. Это произошло всего неделю спустя после последней госпитализации. Тогда у него были взяты анализы, в том числе костного мозга.

Как пишет издание, воспаление легких может быть последствием общей ослабленности организма, вызванной лейкемией. Известно, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии.

Читайте: Берлускони начал оправдываться после заявлений, что Украина "нападала на Донбасс": Говорит о поддержке украинского народа