США впервые ввели санкции против представителей судейских властей Грузии

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех грузинских судей и членов Высшего совета юстиции Грузии.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ.

Так, санкции ввели против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Санкции предусматривают визовые ограничения для них и членов их семей.

"Эти лица злоупотребляли своим положением в должностях председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии", - отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что Штаты продолжают поддерживать демократию и верховенство права в Грузии, а также будут "продолжать способствовать привлечению к ответственности злоупотребляющих государственной властью ради личной выгоды".

По данным СМИ, США впервые ввели санкции против представителей судебных властей Грузии.

Читайте: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань, - директор ФБР Рэй