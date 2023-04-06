Резников: Есть лица, для которых цель – не обеспечить армию, а заставить военных подстроиться под желание определенного бизнеса

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ряд лиц хотят вернуть в ВСУ советскую систему питания, подстроившись под группу бизнесменов. Поэтому в апреле армия могла остаться вообще без питания.

Об этом он сказал в комментарии Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, его ведомство выдвигает поставщикам питания для армии четкие требования. Главная задача – обеспечить гарантированное качественное питание наших военных.

Резников говорит, что речь идет о сотнях тысяч человек, которые меняют места дислокации и, по решению командования, быстро концентрируются в определенных районах или перемещаются туда, где нужно.

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"Это реалии войны. Нам нужен запас прочности, чтобы гибко реагировать на эти потребности. Иначе будут срывы. Поэтому мы выдвигаем поставщикам четкие требования. К сожалению, некоторые не хотят этого понимать. Есть ряд лиц, для которых цель - не обеспечить армию, а заставить военных во время активной фазы боевых действий подстроиться под пожелания определенной группы бизнеса. Я не знаю, в чем причина, но здесь очевидна проблема с приоритетами. Эта бездумная активность уже наносит вред", - сказал министр.

По словам Резникова, мы были в шаге от того, что армия осталась бы в апреле без питания вообще.

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"Правительству пришлось спасать ситуацию и продолжать действующие соглашения, принимать по этому поводу отдельное решение. Те же лица фактически требуют вернуть в ВСУ советскую систему питания. Чтобы не было ни качества, ни разнообразия. И снова – только ради того, чтобы определенная группа компаний могла комфортно зарабатывать.Минобороны требует гарантии поставки, качество и соблюдения рациона.Все.Но эти требования почему-то называют "завышенными" или "неадекватными".Минобороны готово покупать через Prozoro, публиковать цены. Как только будет создана соответствующая площадка, мы это сделаем. Но я точно не позволю разрушить систему бесперебойной организации питания наших защитников и защитниц, которая выдержала нагрузку военного времени.Если кто-то не контролирует свои политические амбиции или дал кому-то обещания, которые не может выполнить – это не причина лишать армию продовольствия, тем более – в такой ответственный момент ", - подчеркнул он.

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Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2-3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Министр обороны Алексей Резников информацию о закупке продуктов по завышенным ценам отрицал. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

В то же время он признал, что из-за этого в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий. Вместе с тем после скандала из Миноброны уволился заместитель министра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии ему сообщили о подозрении.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов питания Министерством обороны на общую сумму более 13 миллиардов гривен.

28 февраля Минобороны обнародовало контракты на питание для ВСУ. К примеру, у них отмечалось, что яйца покупают по 8–9 грн за штуку.