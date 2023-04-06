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Нами была передана информация, что окружение грузинского олигарха Иванишвили помогает РФ обходить санкции, - "слуга народа" Арахамия

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Нами была передана информация, что окружение грузинского олигарха Иванишвили помогает РФ обходить санкции, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал санкции США против представителей судейских властей Грузии.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Последнее предупреждение грузинскому олигарху Иванишвили от США. Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзини Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится... С первого раза не услышали... Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет.

Хочу напомнить, что нами была передана информация о ближайшем бизнес-окружении Иванишвили, которое через свои структуры помогает россиянам обходить санкции. Думаю, в ближайшее время можно ожидать новостей и в этом направлении", - подчеркнул парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США впервые ввели санкции против представителей судейских властей Грузии

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Топ комментарии

  • не на часі 4435d0e1
    Я охреневаю от хламидии ,Ты падло ,буквально пару месяцев в зад ,просил ,чтоб сняли санкции с кошелька х_йла. Да заткнись уже .Откуда это чудо вылезло,кто его породил,как лядь?
  • Старый зольдат
    Посмотрите на эту ПАДЛУ в камуфляже.

    Хламідія після 35 виходу з першої лінії фронту. Ізвініті, нє успел смєніть хворму, після зустрічі знову в бетеер.

    Як же ці ***** бісять.
  • Urs
    абрамович позвонил?
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