Четыре религиозных общины присоединились к ПЦУ в Винницкой области

На прошлой неделе еще четыре религиозных общины присоединились к Винницко-Барской епархии ПЦУ.

Об этом сообщил секретарь управления епархии протодиакон Владислав Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В частности, речь идет о трех общинах в Жмеринском районе и одной в Винницком. Они уже провели первое богослужение в храмах после присоединения к Православной церкви Украины. Первые божественные литургии на украинском языке состоялись в храме Архистратига Божьего Михаила села Долгополевка Винницкого района, в храме Чуда Архистратига Божьего Михаила в селе Лопатинцы Жмеринского района и в храме Святого Апостола Иоанна Богослова села Ров Жмеринского района", - говорится в сообщении.

31 марта после нескольких недель противостояния верующих и священников УПЦ (МП), которые препятствовали прихожанам совершать богослужения в церкви, молитва на украинском языке прозвучала и в Покровском храме с. Грабовцы Жмеринского района. Там отправили благодарственный молебен, панихиду за умершими крестьянами и погибшими воинами.

По словам Демченко, в прошлом году к Винницко-Барской епархии УПЦ (ПЦУ) присоединился 41 бывший приход, а с начала 2023 – уже восемь.

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