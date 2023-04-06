50 стран осудили выступление Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Более 50 стран, а также Евросоюз выступили с общим заявлением в ответ на организованное Россией заседание Совбеза ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины", - говорится в заявлении.

В документе также приводят собранные властями Украины факты о вывозе 19,5 тысячи украинских детей с оккупированных Россией территорий, и тот факт, что в связи с этим МКС выдал ордера на арест Львовой-Беловой и Путина.

Ранее Британия заблокировала выступление Львово-Беловой в Совбезе ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому у Львова-Белова не было "международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине".

Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось "эвакуацией детей из зон конфликтов".

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МКС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой-Беловой.

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Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный.

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