Польша и Украина заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства 125-мм танковых снарядов, - "Укроборонпром"

Одно из предприятий "Укроборонпрома" и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства танковых снарядов калибра 125 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Согласно документу, предусмотрено развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек. Учитывая высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства. Впрочем, над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" напомнили, что недавно начали производить 125-мм боеприпасы для танковой пушки совместно с одной из стран Североатлантического альянса. Таким образом, Укроборонпром будет производить снаряды для танков сразу с двумя странами-членами НАТО.

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