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В РФ заявили, что пресекли попытку прорыва в Брянскую область "украинской ДРГ" в составе 20 человек

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В РФ заявили, что пресекли попытку прорыва в Брянскую область "украинской ДРГ" в составе 20 человек
Губернатор Брянской области заявил, что на территорию РФ пыталась прорваться группа украинских диверсантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Telegram губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек.

Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - написал он.

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