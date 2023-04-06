Предательница Уманец, которую оккупанты назначили руководительницей Кирилловской громады, сбежала в Москву, - Штефан

Оккупанты назначили Екатерину Уманец фейковым руководителем Кирилловской громады в апреле 2022 года. Через год предательница бежала в Москву.

Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с приспешниками Катя демонтировала технику и оборудование на базах отдыха, мебель и сантехнику, грузовую технику и даже собрав весь металл на территориях вывезла в Россию. Списки местных "помощников - мародеров" мы имеем", - говорится в сообщении.

Штефан отмечает, что сепаратистка не захотела повторять судьбу предателя Макса Зубарева. Известно, что в России она вступила в ЛДПР, активно поддерживаемую в соцсетях. Там же не менее активно поливает грязью своего бывшего работодателя Балицкого.

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