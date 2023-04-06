Макрон - Си Цзиньпину: Рассчитываю, что вы вернете Россию в здравый рассудок и за стол переговоров
6 05323
Президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с главой КНР Си Цзиньпином призвал китайского лидера повлиять на РФ и помочь положить конец войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская агрессия против Украины нанесла удар международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас, что вы вернете Россию в здравый смысл и всех за стол переговоров", - сказал Макрон.
Французский лидер также попросил Си давить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила по нераспространению ядерного оружия, и напомнил заявление Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной Беларуси.