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Макрон - Си Цзиньпину: Рассчитываю, что вы вернете Россию в здравый рассудок и за стол переговоров

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Макрон - Си Цзиньпину: Рассчитываю, что вы вернете Россию в здравый рассудок и за стол переговоров
Президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с главой КНР Си Цзиньпином призвал китайского лидера повлиять на РФ и помочь положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская агрессия против Украины нанесла удар международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас, что вы вернете Россию в здравый смысл и всех за стол переговоров", - сказал Макрон.

Французский лидер также попросил Си давить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила по нераспространению ядерного оружия, и напомнил заявление Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной Беларуси.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не можливо повернути до того-чого ніколи не було...
  • Николай 6be44be7
    Переговори про що? Про Мінськ 3? Макрон, що ти мелеш? Віддай Путіну Париж!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    я по стану здоров'я вже не можу допомогти на фронті-але на відміну від вас я знаходжусь на прифронтовій території,там де часто прилітало...
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