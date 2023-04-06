Си Цзиньпинь: Надо как можно скорее начать мирные переговоры по Украине
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Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".
Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.
Ранее сообщалось, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "вернуть Россию в здравый рассудок" и способствовать возобновлению мирных переговоров.