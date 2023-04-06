Новости

Си Цзиньпинь: Надо как можно скорее начать мирные переговоры по Украине

17 303125
Си Цзиньпинь: Надо как можно скорее начать мирные переговоры по Украине
Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".

Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности", - передают СМИ его слова.

Ранее сообщалось, что во время переговоров французский президент Эммануэль Макрон призвал Си Цзиньпина "вернуть Россию в здравый рассудок" и способствовать возобновлению мирных переговоров.

Читайте также: Макрон о визите в Китай: Одной из тем будет возобновление мира

Топ комментарии

  • Vadim Zertin
    Як же вся кацапська і прокацапська мерзота почала скулити про переговори. Розуміють суки що зовсім скоро буде тотальний і пощорний розгром! Ні суки, переговорів не буде!
  • Деніс Войцеховський
    Китаю потрібна знекровлена але не переможена росія, роздроблений Захід і поразка України як доказ переваги автократій над демократіями.
    Для росії засмерділо смаженим, отже, треба рятувати.
  • Сергей Сергей b6462634
    Переговори можливі тільки після повного виведення кацапських військ з території України у кордонах 1991 року. Крапка. Все інше - бла-бла-бла.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости