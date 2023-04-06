Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

В Кремле недовольны сближением Кадырова и Пушилина, - Центр национального сопротивления

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В Кремле недовольны сближением Кадырова и Пушилина, - Центр национального сопротивления
Об этом свидетельствуют последние кадровые изменения в оккупационной администрации захваченных районов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"30 марта оккупанты сменили "главу правительства" т.н. ДНР (так враг называет захваченные земли Донбасса). Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен очередной гастролер Евгений Солнцев, который с июня был заместителем Хоценко. Всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и нет никакого отношения к Донбассу. Его предназначение расширяет его полномочия и фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре национального сопротивления, такие кадровые перестановки свидетельствуют о реакции российских властей на сближение Кадырова и Пушилина. Последний годами выполняет только постановление роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние чеченского террориста Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на ограбление региона.

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Назначенный Солнцев должен лишить Кадырова влияния и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь в настоящее время московские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на восстановление территорий.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щось мені підказує що хтось здохне наступним-і це буде не рамзанка диров...хоча...
  • AbOriginal_UA
    Пушилин:
    - Рамзанчик назначил меня любимой женой!
  • Сеня Тузик
    а я ставлю на те що ослойоб як досвідчений зрадник відпетляє)) І про обіцяну війну за мечеть теж "забуде" раптово)). Воно сцкливе та бздливе, одні панти галімі!! Всі чеченці це знають!! Дон тримається на кацапських бабках і все!! і він продасть всіх але буде триматися *****.
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