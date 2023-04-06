В боях за Украину погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий

Украинский музыкант и дирижер Константин Старовицкий погиб на фронте, защищая страну от российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Национальный академический духовой оркестр Украины, где Старовичский работал фаготистом.

"Сегодня оркестр понес непоправимый урон. Защищая нас с Вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении, погиб наш коллега Константин Старовичский", – говорится в сообщении.

Также о гибели музыканта написала и Национальная филармония Украины: "На войне погиб музыкант, дирижер, отец и сын. Герой - Константин Старовицкий. Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям, побратимам и коллегам".

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Константин Старовичский родился 30 октября 1982 в Броварах. Окончил оркестровый факультет Национальной музыкальной академии Украины.

В Киевской опере в качестве дирижера-постановщика он создал несколько спектаклей, в том числе комическую оперу Гаэтано Доницетти Рита. Опера стала номинанткой театральной премии "Киевская пектораль 2016" в четырех номинациях.

Также Константин Старовичский был одним из постановщиков и авторов перевода на украинский комической оперы Джоржио Россини "Брачный вексель, или счастье за сутки". Константин является победителем Третьего всеукраинского фестиваля дирижерского искусства Музыкальная Таврия, который проходил в Херсоне в 2011 году.

С первых дней полномасштабного вторжения служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области.

У него осталась несовершеннолетняя дочь, жена и мама.