Дело против Трампа: Судья и его семья жалуются на угрозы, - NBC News

Судья Хуан Мерчан, который был главой на заседании по делу Дональда Трампа, и его семья начали получать многочисленные угрозы.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Официальные лица говорят, что судья Хуан Мерчан получил уже "десятки" угроз - правда, не уточнив, произошло ли это после предъявления обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

Другой источник сообщил, что окружной прокурор Мангеттена Элвин Брэгг получают угрозы в форме звонков, а также электронных и бумажных писем.

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Сейчас полиция Нью-Йорка обеспечивает всем пострадавшим сотрудникам дополнительную безопасность. А судебные исполнители усиливают охрану судьи и суда в целом.

Кроме того, по словам источника, знакомого с этим вопросом, интернет-биографии сотрудников офиса окружного прокурора Манхэттена недавно были удалены с веб-сайта прокуратуры из-за тревожных публикаций в социальных сетях, включая платформу Truth Social Трампа.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Большое жюри Мангеттена приняло выдвинуть уголовное обвинение Трампу из-за тайных денежных выплат порнозвезде за молчание во время избирательной кампании 2016 года.

4 марта Трампу официально предъявили обвинения по 34 пунктам и арестовали. Он не признал своей вины ни по какому обвинению, после чего был освобожден из-под ареста и вернулся из Нью-Йорка в свое имение во Флориде. Следующее заседание суда по делу Трампа запланировано на 4 декабря 2024 года.