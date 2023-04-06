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Китай согласен с тем, что ядерное оружие нужно "исключить из украинского конфликта", - Макрон

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Китай согласен с тем, что ядерное оружие нужно "исключить из украинского конфликта", - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином войну России против Украины. Они оба считают, что ядерное оружие нужно "исключить" из этого конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian.

На совместной пресс-конференции с Си Макрон заявил, что надежная архитектура безопасности в Европе невозможна, пока часть Украины оккупирована. Офис президента Франции описал встречу двух лидеров как "дружественную и конструктивную".

Глава КНР, со своей стороны, заявил, что Китай хочет избежать "эскалации в Украине", и призвал к скорейшему началу мирных переговоров "для урегулирования кризиса в Украине".

Напомним, Макрон в ходе переговоров также выразил надежду на то, что Си Цзиньпину удастся повлиять на Россию и вернуть ее за стол переговоров.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    китай завжди готовий сказати те, що потрібно, а робити буде те, що захоче
  • Eques Patriam d0a70b9c
    Ей! Конфлікт цей є російським, а не українським. Причина конфлікту рф, а не Україна.

    "ескалації в Україні" - бачите як ми не доопрацьовуємо? Колоніальна війна. Ескалації в чечні...

    "задля врегулювання кризи в Україні" - бачите яке хибне сприйняття? Який шкідливий наратив. Яке катастрофічне не доопрацювання... Вони стверджують що криза не в рф. Що ця криза спричинена не тим що там на троні рф урод сидить, який почав війнушку мотивовану росіянами хворими фашизмом. А криза того що Україна! Того що фашисти армії рф застрягли в Україні.

    Причина? Недостатньо демонстрації сили Україною. Україна має воювати в москві та вбивати всіх росіян мільйонами щоб це була російська криза влади та хвороби фашизмом росіян, яка спровокувала українців карати уродів, а не просто колоніальна війна імперії рф в її провінції.
  • Sveta Yatsenko
    Цей бюст підготували для подарунка *****?
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