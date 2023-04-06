Китай согласен с тем, что ядерное оружие нужно "исключить из украинского конфликта", - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином войну России против Украины. Они оба считают, что ядерное оружие нужно "исключить" из этого конфликта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian.
На совместной пресс-конференции с Си Макрон заявил, что надежная архитектура безопасности в Европе невозможна, пока часть Украины оккупирована. Офис президента Франции описал встречу двух лидеров как "дружественную и конструктивную".
Глава КНР, со своей стороны, заявил, что Китай хочет избежать "эскалации в Украине", и призвал к скорейшему началу мирных переговоров "для урегулирования кризиса в Украине".
Напомним, Макрон в ходе переговоров также выразил надежду на то, что Си Цзиньпину удастся повлиять на Россию и вернуть ее за стол переговоров.